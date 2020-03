Cette correspondance de la FAF pour la CAF intervient après que le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé de restreindre les compétitions sportives nationales au mode du huis clos jusqu'au 31 mars prochain et de reporter les manifestations internationales devant se dérouler en Algérie, dans le cadre des mesures de prévention face au coronavirus. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a précisé: «Le président Abdelmadjid Tebboune nous a donné des instructions pour interdire tous les rassemblements, et parmi eux les stades.» La CAF n'a donc pas d'autre choix que d'accepter cette demande, car la préservation de la santé est plus importante que n'importe quelle autre considération. Encore faut-il rappeler que pas plus tard que vendredi dernier, la CAF a indiqué que face à la progression du coronavirus en Afrique, elle a annoncé suivre la situation de près et n'écarte pas la possibilité de bouleverser son calendrier. Elle a précisé avoir chargé sa commission médicale de «suivre l'évolution de cette maladie et de mettre en place des mesures d'éveil, afin de protéger la santé des footballeurs et de tous les acteurs». Une cellule spéciale comprenant les experts de divers domaines concernés, et notamment médical, a été mise en place sous l'autorité du président Ahmad Ahmad. «Les instances de la CAF ne sont pas extrêmement inquiètes, mais restent vigilantes en ce qui concerne les matchs et tournois futurs, tels les matchs de la Champions League, la coupe de la CAF et le tournoi final du CHAN devant se dérouler au Cameroun le mois prochain du 4 au 25 avril 2020. Le comité est en contact permanent avec les pays organisateurs de ces rencontres et rend compte en temps utile de l'évolution de la situation au comité exécutif», a indiqué ce même communiqué, qui n'écarte aucune hypothèse. «Si la situation l'impose, en accord avec les pays concernés, d'éventuels huis clos, reports ou même annulations pourraient être envisagés», précise-t-on encore. Justement, et conformément aux instructions du président de la République, le MJS a indiqué dans un communiqué que «toutes les compétitions sportives nationales devront se dérouler à huis clos (sans public à titre préventif et ce, jusqu'au 31 mars courant». Ce qui veut dire que la CAF, ainsi informée par la FAF, prendra bel eT bien en considération le huis clos dans son programme des matchs des qualifications de la CAN-2021.