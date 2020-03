Aucune décision n’a encore été prise par les autorités, concernant l’éventualité d’instaurer le huis clos pour les matchs des différents paliers du football algérien, en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de football (FAF). « Jusqu’à présent, aucune décision n’a encore été prise par les autorités. Nous avons déjà sollicité le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec lequel nous sommes en concertation permanente. Nous suivons le développement de la situation avec attention », a affirmé le chargé de communication de la FAF, Salah-Bey Aboud. à l’instar de 98 pays et territoires à travers la planète, l’Algérie a été touchée par l’épidémie du coronavirus. Selon le dernier bilan établi dimanche par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 20 cas positifs ont été enregistrés. Concernant le prochain match de l’équipe nationale, prévu le 26 mars face au Zimbabwe, au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30) dans le cadre de la 3e journée (Gr. H) des qualifications de la CAN-2021, Salah-Bey Aboud a laissé entendre qu’une délocalisation de ce rendez-vous au stade du 5-Juillet (Alger) n’est pas à écarter. « La Confédération africaine de football (CAF) n’a pas encore entériné le déroulement de ce match le 26 mars à Blida, il se peut qu’elle émette des réserves sur le lieu, en raison de l’épidémie du coronavirus. Dans ce cas-là, la rencontre sera reprogrammée au stade du 5-Juillet qui figure déjà sur la table de la CAF comme alternative. C’est dans ce registre-là que s’inscrit la récente visite du sélectionneur national ,Djamel Belmadi, à l’enceinte olympique », a-t-il ajouté, soulignant que « la FAF n’a encore rien reçu de la part de la CAF sur une éventuelle demande de délocalisation », comme le souhaiterait le Zimbabwe. Plusieurs compétitions continentales, dont la saison inaugurale de la Ligue africaine de basket-ball prévue à Dakar (Sénégal), le championnat d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe et la Supercoupe d’Afrique des clubs de handball (messieurs) qui devaient se dérouler début avril à Alger, ont été reportés à une date ultérieure en raison du Covid-19.