L'athlétisme national en deuil, le coach Ali Redjimi n'est plus. Une nouvelle qui est tombée comme un couperet dimanche. Une grande perte pour le sport national en général et l'athlétisme en particulier tant l'homme a été connu pour son dévouement pour la formation des générations de sportifs. Conseiller en sport spécialité athlétisme, feu Redjimi avait déniché plusieurs athlètes de talents dont le champion olympique du 1500 m en 2012, Taoufik Makhloufi et Abir Refas membre de la sélection nationale féminine pour ne citer que ces deux. D'un calme olympien, le regretté Redjimi qui était cadre de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Souk Ahras est un membre très actif de la Ligue d'athlétisme de Souk Ahras. Il était d'ailleurs nommé «monsieur à tout faire» au niveau de cette ligue. Le regretté était entraîneur au sein du club de la Protection civile de Souk Ahras et avait formé de nombreux athlètes qui ont fait le bonheur du club et de la région et certains avaient défendu honorablement les couleurs nationales au niveau mondial. Il a été honoré par la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) en marge de son assemblée générale tenue à Hammam Essoukhna (Sétif) en 2019.