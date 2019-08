Le gardien numéro un de Liverpool Alisson Becker devrait «vite» faire son retour après sa blessure à un mollet, a estimé son entraîneur Jürgen Klopp.

«On veut lui donner le temps dont il a besoin, mais ça s’annonce bien. Au début, il avait des béquilles, ce qui est normal avec cette blessure, mais elles ne sont plus là, donc il marche normalement et il peut vraiment s’entraîner complètement différemment. Je pense qu’à partir de maintenant, ça ira vite, mais je ne sais pas à quel point», a expliqué le technicien allemand en conférence de presse.

Le portier brésilien s’était blessé en dégageant juste avant la mi-temps lors du match d’ouverture du championnat contre Norwich le 9 août. Klopp avait alors évoqué une absence de plusieurs semaines.

En attendant son retour, son suppléant espagnol Adrian réalise pour le moment un très bon début de saison. Il a notamment permis aux Reds de remporter la supercoupe d’Europe face à Chelsea le 14 août, en arrêtant le tir au but de Tammy Abraham.