Voilà un peu moins d’un an que le nom d’Allan est régulièrement annoncé dans le viseur du PSG. Il avait d’ailleurs été tout proche l’hiver dernier, avant de finalement rester au Napoli, retenu par ses dirigeants. Les évènements des derniers mois, avec la mutinerie d’une grande partie de l’effectif et le départ de Carlo Ancelotti ont toutefois poussé Leonardo à réactiver la piste, afin d’attirer le Brésilien au PSG en janvier. Les choses pourraient être plus simples que prévu. Il Corriere dello Sport a en effet plusieurs fois évoqué le mal-être d’Allan, qui souhaiterait absolument quitter le Napoli. Son départ raté au Paris Saint-Germain n’aurait pas été digéré et le joueur l’aurait d’ailleurs reproché à ses dirigeants, surtout à Edoardo De Laurentiis, fils du président Aurelio De Laurentiis. Le joueur attendrait ainsi désespérément un signe de Leonardo, en vue du mercato hivernal...