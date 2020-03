Le hasard du tirage au sort des quarts de finale de la coupe d’Algérie a donné lieu à un derby indécis et ouvert à tous les pronostics. Le CABBA, dirigé sur le banc par le revenant Bilal Dziri, a réussi à sortir la tête de l’eau et mettre fin à la période de disette, en battant aisément jeudi à domicile le MC Alger (3-0), alors que l’Entente, sur une courbe ascendante, est en train de réaliser une remontée spectaculaire au classement, occupant provisoirement la position de dauphin derrière le leader CR Belouizdad, détenteur du trophée et éliminé en 8es de finale. Cette première manche, prévue au stade du 20-Août-1955 de Bordj Bou Arréridj, va certainement drainer la grande foule, ce derby ayant souvent tenu en haleine toute la région. L’US Biskra, 14e de Ligue 1 avec deux points d’avance seulement sur le premier relégable, aura à cœur de se refaire une santé en coupe, en accueillant le WA Boufarik, « petit poucet » en baisse de régime après trois revers de suite en division nationale amateur (Gr. Centre). Les gars des « Zibans » devront rester vigilants face au WAB qui s’est permis le luxe d’éliminer tour à tour le MC Alger et le MC Oran, respectivement en 1/16es et 1/8es de finale.

Les deux autres rencontres au programme de ces quarts mettront aux prises des équipes des deux paliers professionnels : USM Bel-Abbès – A Boussaâda et Paradou AC - ASM Oran, où le moindre pronostic sera difficile à émettre. L’USMBA, détentrice du trophée en 2018, aura une belle occasion de faire le plein à domicile face à l’ABS, dont l’objectif principal reste le maintien en Ligue 2. De son côté, le PAC, qualifié au dépens de l’ES Guelma (Inter-régions) au terme de la fatidique séance des tirs au but, jouera le match aller chez lui face à l’ASMO qui, à l’instar du WAB, a réalisé l’exploit d’éliminer deux anciens détenteurs de l’épreuve à domicile : l’USM Alger (1-0) et l’ASO Chlef (1-0). Parmi les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale, seuls le Paradou AC et l’ES Sétif ont réussi à atteindre ce même stade de la compétition lors de la précédente édition. Les quarts de finale retour se joueront les 20 et 21 mars.