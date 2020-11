La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé des mesures d'allégement des procédures pour les journalistes et photographes afin de leur permettre de remplir convenablement leurs missions en cette saison 2020-2021.

La LFP a informé les organes de presse que «l'accès aux stades pour les matchs du cham-pionnat est sujet à des accréditations délivrées par la LFP».

A cet effet, ils sont invités à transmettre leur demande sur papier avec en-tête et dûment signée par le directeur de l'organe, à l'adresse mail suivante: [email protected] 48 heures avant chaque match. De plus, la LFP a tenu à rappeler qu'«un seul journaliste et un seul photographe par organe sont autorisés à accéder au stade». Dans un second communiqué, la LFP a annoncé que «les journalistes et photographes, cameraman (EpTV) ne sont pas tenus d'effectuer des tests PCR et sérologique pour accéder aux stades afin d'assurer la couverture des matchs du championnat», tout en étant tenus de respecter certaines règles de sécurité sanitaire à l'intérieur de l'enceinte. Des instructions émises par la LFP dans ce communiqué on relève qu'en «association avec les représentants des médias reçus en audience le 24 novembre 2020, il a été décidé que les journalistes et photographes cameraman (ENTV) ne sont pas tenus de passer des tests PCR et sérologique dans la mesure où ils ne seront pas en contact direct avec les acteurs du match du fait de l'absence de conférence de presse et de zones mixtes. De plus la LFP rappelle que «représentant un cas spécifique en tant que détentrice des droits TV, l'EPTV sera soumise à d'autres conditions (seuls les journalistes et les cameraman se trouvant sur les zones 1 et 2 soit la main courante sont tenus de subir des tests PCR ou sérologique)». «Des places doivent être réservées aux représentants des médias dans les tribunes de presse ou à défaut, dans les tribunes réservées aux supporters. D'une part, les représentants des médias sont tenus au strict respect des mesures de sécurité sanitaire

(le port du masque couvrant le nez et la bouche durant leur présence au stade, la distanciation physique et le respect des gestes barrières)», lit-on encore. D'autre part, la LFP indique dans son communiqué que «les organisateurs (équipe hôte) s'engagent à mettre à la disposition des journalistes la feuille du match (compositions des deux équipes) afin d'éviter les déplacements des représentants des médias». Concernant les déclarations d'avant et d'après match, la LFP indique qu' elle «exige des clubs et de leurs officiers médias de réaliser des déclarations d'avant match et d'après match avec l'entraîneur et au moins un joueur de chaque équipe qui seront diffusées sur tout support médiatique officiel des clubs (sites web, pages Facebook ou twitter) de manière à permettre aux différents médias d'avoir une matière journalistique à exploiter avant et après chaque match».

La LFP affirme que «toute personne ne respectant pas les mesures sanitaires se verra retirer son accréditation par le commissaire au match ou le Covid- manager.». Enfin, la LFP demande aux représentants des médias au coup de sifflet final de l'arbitre du match de quitter «dans l'immédiat» le stade.