Un an après avoir débarqué José Mourinho et l'avoir remplacé par Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United est revenu au même point. Auteurs d'un début de saison catastrophique, les Red Devils ne pointent qu'à la 12e place de Premier League avec 9 points en 8 matchs et songent de nouveau à changer d'entraîneur. Et à en croire Sky Italia, un nom se dégagerait pour le remplacer, celui de Massimiliano Allegri, sans club depuis la fin de son aventure à la tête de la Juventus Turin au printemps dernier.