Souvent annoncé comme possible successeur de Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain, Massimiliano Allegri rêve d'entraîner en Premier League. Dans un entretien au Times, l'entraîneur italien, sans club depuis son départ de la Juventus Turin en 2019, juge le championnat anglais «désormais plus élaboré et tactique». «Je voudrais faire l'expérience de la Premier League, confie le Transalpin. En Italie, je suis resté 4 ans à l'AC Milan (2010-2014) puis 5 ans à la Juventus (2014-2019). Je voudrais travailler à nouveau en Italie, mais c'est difficile, ou alors en Angleterre.» Et d'ajouter: «Le football anglais s'améliore parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers.»