Le Chabab de Belouizdad veut se maintenir sur sa dynamique des bons résultats jusqu’à l’ultime journée du championnat pour s’adjuger le titre de champion d’Algérie, après deux décennies de disette. Pour cela, les dirigeants, à leur tête le directeur sportif, Saïd Allik, veulent profiter des trois licences à ajouter lors de la période hivernale d’enregistrements, qui ouvrira ses portes dans pas moins d’une semaine. Le vieux briscard veut frapper un grand coup dans ce sillage et ciblerait trois joueurs, et non des moindres. Selon nos informations, il s’agit de l’attaquant de Vitesse Arnhem, Oussama Darfalou, celui de l’US Bel Abbès, Abdennour Belhocini et le Libyen de l’USM Alger, Muaid Ellafi. S’agissant de Darfalou, l’ancien buteur du championnat algérien ayant rejoint la saison dernière celui des Pays-Bas, nos sources affirment qu’il n’est pas contre l’idée de rentrer au pays et tenter une nouvelle expérience dans le cas où une belle offre se présente, sur le plan financier et sportif. Un point sur lequel se baserait Allik pour essayer de le rapatrier. L’ancien buteur de l’USM Alger peine à s’imposer aux Pays-Bas et songerait sérieusement à changer d’air pour relancer sa carrière. Le Chabab sera en concurrence avec son voisin, rival et actuel dauphin, le MC Alger, dont les dirigeants veulent le chiper.

Actuel buteur du championnat national avec 7 réalisations, Abdennour Belhocini est dans le viseur des Belouizdadis depuis l’été dernier, mais le refus des responsables du club de la Mekerra de le céder a bloqué la transaction. Maintenant que le club en question est étouffé par la crise financière, l’idée de voir ses responsables procéder à la vente de quelques joueurs pour soulager les choses n’est pas à écarter. Parmi ces joueurs, se trouve surtout Belhocini, qui ne manque pas de convoitises, parvenant de la JS Kabylie, le MC Alger et le CR Belouizdad. Allik est prêt, apprend-on, à mettre le paquet pour faire venir Belhocini, après avoir eu, dans ce sens, le feu vert du groupe Madar-Holding, actionnaire majoritaire de la SSPA.

Quant au cas du Libyen Ellafi, Allik va passer à l’acte dans les jours à venir, après avoir confirmé que le joueur est décidé à quitter l’USMA pour ne pas avoir encaissé son argent. Les responsables algérois refusent, certes, de le libérer, mais l’international libyen va saisir, selon son frère et agent, la FIFA pour récupérer son argent et sa lettre de libération. Ceci, même si certaines sources affirment que la priorité du numéro 10 des Rouge et Nour est d’aller en Europe, d’autant qu’il serait convoité par un club belge.

Ainsi, Allik veut frapper un grand coup lors du prochain mercato hivernal, même si cela va coûter un peu trop cher à la trésorerie de son club, au vu de la valeur marchande des trois éléments mis, désormais, comme priorité absolue. Selon certaines sources, une deuxième liste de joueurs est aussi prête pour que les Belouizdadis s’y attaquent dans le cas où les pistes mises comme priorité tombent à l’eau. Il s’agit d’une liste où l’on trouverait des joueurs issus des Ligues 1 et 2 ainsi que des étrangers. Entre-temps, les supporters croisent les doigts en espérant entendre parler de bonnes informations concernant le renforcement de leur équipe, pour que cette dernière termine la saison en ayant atteint tous ses objectifs.