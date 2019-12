Malgré différentes tentatives de la part des dirigeants du CR Belouizdad de le dissuader, la décision de l’entraîneur Abdelkader Amrani de quitter le navire était irrévocable. Jeudi, c’était l’officialisation de ce départ après un accord à l’amiable entre lui et le directeur sportif, Saïd Allik.

Le coach tlemcénien, qui se trouve dans le viseur du CS Constantine, du MC Alger et de la JS Saoura, a affirmé que le courant ne passe plus entre lui et certains joueurs, ce qui ne l’aide guère dans l’accomplissement de sa mission, et c’est ce qui explique d’ailleurs la baisse de régime de l’équipe et les critiques acerbes dont il (Amrani) fait face de la part des supporters. Si le match d’aujourd’hui face à l’IS Tighenif, dans le cadre des 32es de finale de la coupe d’Algérie, à Mascara, sera dirigé par le duo Amrouche – Bakhti, ces deux techniciens ne peuvent mener à eux seuls l’équipe lors de la seconde partie de la saison, d’où la course contre la montre qu’est en train de monter actuellement Allik pour désigner un nouvel entraîneur. Selon certaines sources, les CV ne cessent d’atterrir sur le bureau du responsable belouizdadi, mais ce dernier cherche à s’attacher les services d’un technicien qui connaît bien le championnat algérien, qu’il soit étranger ou local. Cela permettra au successeur de Amrani de gagner du temps pour affronter le championnat national ainsi que les points forts et faibles des prochains adversaires. Comme à son habitude, Allik travaille dans la discrétion ne voulant dévoiler ses cartes qu’après avoir tout conclu. Ce qui est sûr, comme déjà rapporté sur ces colonnes, le nouvel entraîneur ne sera ni Badou Zaki ni Rachid Taoussi ni Boualem Charef.

La décision devrait, apprend-on, être prise au courant de la semaine en cours. Mais le changement ne concernera pas que le staff technique, puisqu’au niveau du groupe Madar Holding, l’on compte apporter des changements sur le plan administratif.

Un communiqué laconique sur la page officielle du club laisse entendre qu’un « changement radical aura lieu », sans qu’il y ait de précisions.

A la fin de la semaine dernière, la décision avait été prise de mettre fin aux fonctions du responsable de la communication, avant que l’on ne décide de différer cela. Selon certaines sources, les responsables du groupe ont décidé de prendre du temps avant de rendre publique une décision collective, c’est-à-dire en procédant par plusieurs départs et nouvelles désignations à la fois. Concernant le volet du recrutement, nous apprenons que le Stade Tunisien aurait revu à la hausse le montant fixé pour libérer son attaquant congolais, Guy Mbenza (19 ans) qui est désormais de 250 000 euros. Pour ce qui est du duo du NA Hussein-Dey, Khacef - Zeroum, les responsables hussein déens réclament 200 000 euros pour sa lettre de libération. Allik attend le feu vert de la part des responsables du groupe Madar-Holding concernant ce volet financier pour voir plus clair. Dans le même sillage du mercato, les deux attaquants mis, au préalable, sur la liste des libérés par Amrani, à savoir Soumana et Bendif, ont été convoqués pour le match d’aujourd’hui, probablement pour avoir une dernière chance avant que la décision ne soit prise concernant le cas.