Le président du conseil d'administration (PCA) du MC Alger, Nacer Almas est bien fustigé par des fans des Vert et Rouge lui reprochant ses mauvaises décisions en écartant entre autres, des cadres de l'équipe pour une histoire de salaires. Le dernier cas en date n'est autre que le capitaine du Mouloudia, Hachoud. Avec tout ce qu'il a apporté au club avec son expérience et en particulier souvent des buts décisifs, Hachoud est libéré par Almas et bien évidemment cela ne l'a été qu'après-accord du coach Neghiz. Et pour pallier ce départ, les responsables du MCA pensent à Rabie Meftah. Or, ce «changement» est catégoriquement écarté et refusé par les fans de l'équipe dans la mesure où d'abord Hachoud est plus jeune que Meftah et donc, il peut encore donner à son club, dont il en est le capitaine et ensuite et surtout cela supposerait que Meftah soit bien rémunéré. Vu son expérience également sur les terrains nul doute que Meftah ne se contenterait pas d'un «minable salaire». De plus, les fans du MCA estiment que si les responsables de l'USMA n'ont pas voulu renouveler le contrat de Meftah, c'est qu'ils sont les mieux placés pour savoir ce qu'il pourrait encore donner ou pas. Ce sont donc autant d'arguments que les fans du MCA opposent à leur président du conseil d'administration et au staff technique. Or, il se trouve que des joueurs cadres ont refusé de revoir leurs salaires à la baisse. C'est le cas, notamment de Djabou, Salia, Mebarakou, Belkheir, Rebiae, Ouertatni, Toual et Boutaga. Aux dernières nouvelles, ces joueurs ont eu le choix avec l'administration de baisser leur salaire ou de partir. Ceci sans oublier ceux qui ont déjà étaient avertis qu'ils ne se verront pas renouveler leurs contrats à savoir Hachoud en doute, Derrardja, Nekkache et Benarous. Quant à l'histoire de Bourdim qui a été libéré avant que l'on ne se ravise, il ne compte vraiment pas négocier avec Almas. Avec cette armada de joueurs prêts à être libérés, certains fans du MCA se sont remémoré l'année 2014 lorsque le coach Boualem Charef avait refusé de renouveler les contrats de pas moins de 16 joueurs. On citera, entre autres: Sid-Ali Yahia Cherif, Boucherit, Kacem Mehdi, Djeghbala, Ghazi et Bouguèche. Pour le cas Metref, il a fait les frais de sa saison mi-figue, mi-raisin, souvent pour cause de blessures. Cette liste comprend également des joueurs qui n'ont pas eu un temps de jeu conséquent, c'est le cas du milieu de terrain Daoud, de l'arrière gauche Bensalem et du latéral droit Besseghir. Moumen et Bouzidi, eux, avaient opté pour le RCA. Les deux Africains Lavaza et Dibi, qui ont trouvé du mal à s'imposer, n'ont pas également convaincu Charef, sans oublier enfin, les deux Franco-Algériens, Fabre et Belaïd, qui n'ont pas été retenus également. Aujourd'hui des fans du MCA se sont opposés à la politique actuelle dans le renouvellement du MCA pour la nouvelle saison de la part du président du conseil d'administration Almas. D'ailleurs, on lui reproche le fait qu'il avait limogé le coach Mekhazni sans oublier la démission de deux membres de la cellule de recrutement à savoir Brahim Chaouche et le porte-parole du MCA, Nacer Bouiche. Ainsi les dernières décisions du président Almas sont bien remises en cause par les fans de l'équipe. Ce qui n'est pas de bon augure pour une stabilité au sein de l'équipe. La preuve, la Sonatrach met en garde Almas pour la dernière fois. En effet et aux dernières nouvelles, Sonatrach n'a pas manqué de faire le nécessaire pour rappeler à l'ordre la direction et cette fois, le ton a été plus virulent concernant ce qui se passe au sein de l'équipe du moment que les dernières décisions prises par le président du conseil d'administration ne font que nuire au club. L'actionnaire majoritaire est plus que déterminé à ne plus entendre parler d'un quelconque autre scandale.