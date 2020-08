Au fil des jours, l'étau ne cesse de se resserrer sur le premier responsable du MC Alger, Abdennacer Almas. Le président du conseil d'administration est, en effet, critiqué par ses responsables hiérarchiques, qui n'écartent pas des changements dans les jours à venir, afin de calmer, surtout, les ardeurs des supporters. Ceux-ci sont montés au créneau, estimant que ce qui se passe actuellement, notamment en ce qui concerne la composante de l'effectif de la saison prochaine, n'augure pas de beaux jours. Almas est dans une situation très tendue, notamment après la démission de Bachta et Aouf. L'on commence, dans l'entourage du club, à parler, encore une fois, avec insistance d'un probable remaniement au niveau du conseil d'administration. À l'heure actuelle, c'est l'anarchie totale qui semble régner dans la maison faisant que Almas se trouve, plus que jamais dans l'oeil du cyclone. Pour rétablir les choses, le PCA mène une course contre la montre, voulant clore le dossier du recrutement dans les plus brefs délais et en maintenant les meilleurs éléments de son effectif, à l'image de Djabou, Rebiai et Bourdim. Pour ce qui est des deux premiers, ils ont rencontré Almas, lequel n'a pas abordé une éventuelle revue à la baisse de leurs salaires, surtout que ce dossier risque de provoquer une implosion. Almas s'est contenté de leur affirmer que l'équipe compte énormément sur eux. Ceci ne peut s'expliquer que par le fait que la direction fait machine arrière afin de parer à toute mauvaise nouvelle. Si tout s'est bien passé jusque-là avec Djabou et Rebiai, Almas va devoir se tourner vers le dossier de Ammar Bourdim, dont le contrat est arrivé à terme. Neghiz a beaucoup échangé avec son joueur et la direction va prendre le relais pour lui proposer un nouveau contrat pour la saison prochaine. Entre-temps, le responsable mouloudéen, qui a recruté Mouad Haddad (JSMS) et Douadi Isla (CABBA) doit accélérer le recrutement, lui qui a dans le viseur plusieurs joueurs, entre autres, Motrani (MCO), Moussaoui et Bouchina (PAC).