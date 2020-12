Le match entre Newcastle et West Bromwich Albion avait à peine commencé que les Magpies prenaient l'avantage, avant même les 20 premières secondes de jeu.Miguel Almirón a ouvert la marque après une belle passe de Joelinton, alors que le chronomètre affichait 19,98 secondes de jeu, comme le confirme la Premier League, elle-même.Malgré la rapidité avec laquelle il a marqué le premier but, ce n'est pas le plus rapide de l'histoire de Newcastle en Premier League, mais c'est Alan Shearer qui détient ce record.Miguel Ángel Almirón Rejala, né le 10 février 1994 à Asuncion au Paraguay, est un footballeur international paraguayen, qui joue au poste de milieu offensif à Newcastle United.Miguel Almirón commence sa carrière au Cerro Porteño, en entrant dans les catégories de jeunes. Le 10 mars 2013, il fait ses débuts professionnels en División de Honor en entrant à la 74e minute contre le Deportivo Capiatá lors d'une défaite 1-0. Puis le 19 avril, il inscrit son premier but contre le Rubio Ñu lors d'une victoire 2-1.En août 2015, il rejoint le club argentin du Club Atletico Lanús. Le 14 septembre, il fait ses débuts en Primera División en entrant à la 60e minute contre Banfield lors d'une défaite 1-0.

Le 5 décembre 2016, il rejoint la nouvelle franchise du Atlanta United FC pour sa saison inaugurale en MLS2, pour une indemnité de transfert estimée à 8 millions de dollars américains. Le 6 mars, il réalise ses débuts en MLS, lors d'une défaite 2-1 face aux Red Bulls de New York. La semaine suivante, il inscrit un doublé contre l'autre équipe d'expansion de Minnesota United lors d'une victoire 6-1.Il remporte

le 8 décembre 2018 la coupe MLS.Il signe le dernier jour du mercato hivernal pour un transfert de 24 millions d'euros en faveur de Newcastle United.Miguel Almirón compte 13 sélections avec l'équipe du Paraguay depuis 2015.Il fait partie de la liste des 23 joueurs paraguayens sélectionnés pour disputer la Copa America Centenario. Il dispute deux rencontres lors de la Copa America, contre la Colombie,

et les États-Unis.