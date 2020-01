La décision de limoger Saïd Allik de son poste de directeur sportif au Chabab, vendredi dernier, a été bel et bien prise par le P-Dg du groupe Madar-Holding, Charef-Eddine Amara, mais celle de le récupérer et de le promouvoir au poste de directeur général, dépasse ce dernier. Selon certaines sources, ses « supérieurs », ayant certainement considéré ce limogeage comme « erreur stratégique », ont imposé leur veto pour que les choses prennent, ainsi, cette tournure. Ce retournement de situation n’est pas pour arranger les affaires du Chabab, puisque le tandem Amara – Allik ne fonctionnent comme avant, et les deux hommes rament dans deux sens diamétralement opposés. Amara ne veut (ou peut ?) plus collaborer avec Allik et fait en sorte à ce qu’il le pousse vers la porte de sortie. Cela passe, depuis, par la prise de décisions où le nouveau DG n’est pas associé, alors qu’elles entrent dans ses prérogatives. Il y a déjà le cas concernant la succession de Abdelkader Amrani à la tête de la barre technique. Amara a entamé, à l’insu de Allik, des contacts avec le technicien belge, Paul Put. Une piste qui ne semble, au départ pourtant, pas emballer l’ancien président emblématique de l’USM Alger, lequel s’était mis à étudier d’autres profils, entre autres ceux du Français Bernad Casoni et le Marocain Rachid Taoussi. Cela ne s’est pas arrêté là. Avant-hier, Allik était surpris d’apprendre que le P-dg de Madar-Holding, groupe actionnaire majoritaire de la SSPA/CRB, a tout conclu avec l’ancien directeur technique national (DTN), Toufik Kourichi, pour occuper le poste de manager général du club. Et pour boucler la boucle, le même responsable (Amara, Ndlr) serait entré en contact avec des joueurs, en vue de renforcer l’équipe en cette période hivernale des transferts, au moment même où Allik fait pareil avec d’autres joueurs. Aussi surprenante soit-elle, cette tournure des évènements a poussé Allik à songer sérieusement à rendre le tablier, estimant que le climat devient malsain. Ceci, avant de se rétracter, puisqu’un troisième élément vient d’entrer en scène, à savoir les joueurs. Selon certaines sources, ces derniers auraient demandé à rencontrer le P-dg de Madar pour lui faire part de leur refus de voir Allik partir, estimant qu’il est pour beaucoup dans le renouveau du club depuis son arrivée, il y a de cela une année. Les joueurs menaceraient même de boycotter le match de samedi prochain au stade Imène-Lyès de Médéa face à l’Olympique local dans le cadre des 16es de finale de la coupe d’Algérie. Selon certaines sources, Allik n’accuserait pas seulement Amara de vouloir le pousser vers la porte de sortie, puisque, dit-on, il en est de même pour un de ses collaborateurs ainsi que le DTS des jeunes catégories, Boualem Charef. « Ces deux hommes voient leurs objectifs s’estomper avec la présence de Allik et veulent, donc, se séparer de lui, sachant au passage que Allik s’était opposé farouchement à la désignation de Charef en tant qu’entraîneur en chef de l’équipe première », nous fait savoir une source proche du club. Tergiversations dans la désignation d’un nouvel entraîneur, recrutement en stand-by et bras de fer dans les hautes sphères du club, tous ces ingrédients ne prédisent pas de beaux jours dans la maison de l’actuel leader du championnat qui s’attend, désormais, à un hiver des plus chauds.