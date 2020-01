S’attirant des critiques acerbes depuis les dernières décisions prises et la restructuration annoncée au sein de l’organigramme du club, le P-dg du Groupe Madar-Holding, Charaf-Edine Amara, actionnaire majoritaire de la SSPA du CR Belouizdad est sorti de son mutisme. Cela a eu lieu dans la soirée de lundi, lors d’une intervention sur une chaîne de télévision privée. Cela fait suite au limogeage de quatre personnes, à savoir le directeur sportif, Saïd Allik, le directeur du développement, Amine Sbia, le financier Sayeh, ainsi que le secrétaire général Mustapha Laroussi. Ceci, avant la promotion du premier au poste de directeur général. Pour Amara, « il n’y a pas de problème de timing dans la prise de cette décision », même si cela a eu lieu avant les deux matchs de coupe d’Algérie, face à l’IS Tighenif (victoire 2-0) et l’O Médéa (victoire 1-0). « Pour le bon fonctionnement d’une société, la communication entre le personnel est primordial. Hélas, cela n’était pas le cas au niveau de notre SSPA.

Les responsables concernés ne s’adressaient plus la parole, ce qui nuit à son bon fonctionnement. En tant que P-dg du groupe Madar, j’étais dans l’obligation d’intervenir sur le tas et mettre fin aux fonctions des concernés. Cela ne pouvait durer encore plus. Il y avait trop de dysfonctionnements », a indiqué Amara. Le responsable en question est revenu sur le cas de Saïd Allik, limogé puis promu deux heures plus tard. « Il y a eu une erreur de notre part sur ce cas. Cela a été réglé quelques instants après. Allik, a qui je voue un grand respect, est toujours avec nous. Je l’ai rencontré mais nous n’avons pas eu le temps qu’il faut pour en discuter. S’il décide de continuer avec nous, toutes les portes lui sont ouvertes, s’il décide le contraire, nous ne pouvons le retenir contre son gré », poursuit-il. L’intervenant s’est dit étonné de la « polémique » qu’ont suscitée ces changements à travers les différents médias.

« Les choses sont pourtant claires. Il y a une direction en place habilitée à prendre toutes les décisions qui s’imposent pour le bien du club et de l’équipe. Nous n’avons pas besoin de personnes pour nous donner des leçons sur la manière avec laquelle nous devons agir », a-t-il conclu. Dans le même sillage, Allik n’a pas tardé à répliquer. Dans une déclaration ayant suivi cette intervention, il affirme qu’il est en train de préparer son bilan qu’il présentera lors d’une très prochaine conférence de presse. Par ailleurs, Toufik Kourichi, le nouveau directeur du pôle de performance et porte-parole du club, a affirmé que la piste de l’entraîneur belge, Paul Put, est presque abandonnée.

« Paul Put a un problème avec le visa, et risque de tarder. Sa piste est presque abandonnée. Nous avons, donc, décidé d’exploiter les autres profils », a-t-il dit sans avancer de noms.

Des sources laissent supposer deux noms, à savoir ceux de Franck Dumas, actuellement au CA Bordj Bou Arréridj, ainsi que Nabil Neghiz, sans club depuis son départ de l’IR Tanger au mois d’octobre dernier.

Le nom du coach, a annoncé Kourichi, devrait être dévoilé avant la reprise des entraînements, samedi prochain, et le stage hivernal, qui aura lieu pendant

10 jours en Tunisie à partir du 14 du mois courant. Concernant le recrutement, et après la signature du désormais ex-attaquant de l’ES Sétif, Mohamed Amine Souibaâ, le Chabab devrait enregistrer une deuxième recrue dans les heures à venir, et il s’agit, selon certaines sources, du milieu de terrain du CABBA, Toufik Zerara. Ce dernier aurait tout conclu avec Kourichi et apposera sa signature sur son nouveau contrat après avoir résilié son bail avec les Bordjis. S’agissant de la liste des libérés, une réunion a eu lieu entre Kourichi et les deux actuels coachs intérimaires, Amrouche et Bakhti, pour plancher sur le dossier. La liste sera rendue publique à la fin de la semaine en cours.