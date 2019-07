Très tard dans la nuit du jeudi, les lampions ne se sont pas éteints à Béjaïa, les enfants de Yemma Gouraya étaient sortis dans une ambiance de grande fête qu’on n’oubliera pas de sitôt. C’était la fiesta comme si on attendait cette victoire des Verts qui fut difficile. A la lumière de ce qui s’est passé, pourtant, pas d’improvisation, on croirait que ce défilé a été soigneusement préparé. Au dernier tir au but des Ivoiriens, comme un seul homme, les Béjaouis ont investi les rues et ruelles, aussi bien de la ville, que des autres chefs-lieux des communes de Béjaïa. La victoire a été fêtée comme il se doit durant une bonne partie de la nuit. L’ambiance était euphorique et électrique à la fois. Des milliers de personnes sont sorties pour fêter la belle victoire acquise face à la côte d’Ivoire. D’immenses cortèges se sont formés et commençaient à sillonner les artères de la ville de Béjaïa. Les supporters des Verts, ivres de joie, criaient à tue-tête : « One, two, three, viva l’Algérie ». Des youyous fusaient des balcons et une fierté se lisait hier sur les visages des Bédjaouis. Les jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, tous croient en leur Equipe nationale. Bravo aux joueurs qui se sont donné à fond pour arracher cette victoire historique !