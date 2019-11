Allan va sentir la pilule passer. Embarqué dans la mutinerie des joueurs du Napoli suite à la décision des dirigeants du club d’envoyer les joueurs de Carlo Ancelotti en mise au vert prolongée, le Brésilien a été l’un des plus farouches opposants à cette mesure. Et il va le payer très cher. Dernièrement, la presse italienne nous apprenait que le président des Partenopei, Aurelio De Laurentiis, avait décidé de sanctionner les mutins en leur retirant un pourcentage de leur salaire mensuel le mois prochain. Eh bien, la Gazzetta dello Sport a indiqué hier qu’Allan se verra ponctionner 50% de ses émoluments ! Soit l’équivalent d’une amende de 200 000 euros ! Enfin, il a également été convenu que les joueurs libres de tout contrat en fin de saison (Callejon, Mertens) ne seront pas prolongés. Tandis que d’autres (Koulibaly, Insigne et donc Allan) seront mis sur le marché lors du prochain mercato hivernal. Comme nous vous l’avions annoncé la semaine dernière, Manchester City serait d’ores et déjà à l’affût pour le roc sénégalais des Partenopei.