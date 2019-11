Les membres de l’Assemblée générale de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), réunis samedi à Alger en session extraordinaire, ont adopté à l’unanimité les amendements des règlements généraux de l’instance fédérale. La plus importante modification concerne la réduction du nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match lors des compétitions nationales, qui passe de 10 à 8 joueurs, afin de réduire les coûts financiers (déplacement, hébergements...) des clubs qui traversent une crises financière aiguë. Les 46 membres présents de l’AG ont, également, statué sur les conditions de transferts des joueurs à l’étranger et leur retour au pays. Ainsi les joueurs sans contrat pourront signer dans le club de leur choix au retour au pays, alors que les joueurs liés par un bail avant leur départ devront obligatoirement revenir au club d’origine. Concernant l’affiliation des associations sportives, les nouveaux affiliés devront introduire une équipe de jeunes catégories chaque deux ans. En cas du forfait d’un club lors des compétitions nationales, il écopera d’une amende de 30000 DA. S’il y a récidive de la part du même club, l’amende passera à 150000 dinars en plus de la défalcation d’un point au classement. Le président de la FAVB, Mustapha Lemouchi, a estimé que ces amendements étaient nécessaires, vu le développement de la discipline sur le terrain et les difficultés financières que traversent les clubs. Le président de la FAVB a également indiqué que son instance en collaboration avec la ministère du Tourisme, préparent trois tournois de Beach-volley qui se tiendront à Ghardaïa, Béjaïa et El Oued pour promouvoir cette discipline. Concernant la sélection nationale messieurs, qui prépare sa participation au tournoi de qualification aux jeux Olympiques 2020 à Tokyo, prévu du 6 au 12 janvier en Egypte, Lemouchi a assuré que le Six algérien qui a déjà pris part à 20 stages depuis le mois de mai dernier, peaufine sa préparation avec notamment des stages à l’étranger au programme.