Le Mouloudia d'Alger tient son nouvel entraîneur. Il s'agit de Abdelkader Amrani, qui a pris la place de Nabil Neghiz, limogé après la défaite (0-1), chez la JS Saoura. Tout juste après avoir paraphé son bail, l'ancien coach du CS Constantine a accordé une interview au site officiel du club. Il a déclaré: «J'ai préféré le challenge du MCA que d'aller à l'étranger, où j'ai reçu pas mal de contacts. J'ai rapidement trouvé un accord avec la direction. Aucun entraîneur ni joueur ne peut refuser une offre du Mouloudia. C'est un honneur pour moi de driver le MCA.» Et d'ajouter: «J'ai préféré signer un contrat de 6 mois, car je suis persuadé que l'avenir d'un entraîneur chez nous est lié aux résultats. Pour moi, c'est plus un contrat moral. À l'issue de la saison, si les conditions seront réunies, je peux prolonger mon aventure.» Amrani aura à ses côtés, dans son staff technique, l'entraîneur adjoint Lotfi Amrouche et le préparateur physique Kamel Boudjenane. Ceux-ci s'ajouteront à l'autre adjoint, Réda Babouche, et l'entraîneur des gardiens de but, Lyès Benhaha. Pour sa part, Abdennacer Almas, le président du conseil d'administration de la SSPA/MCA a considéré que Amrani «est l'homme de la situation» et reste capable de permettre à l'équipe de renouer avec les bons résultats. «Nous avons reçu plusieurs CV, entre techniciens étrangers et locaux. Nous avons jeté notre dévolu sur Amrani, que je considère comme le meilleur entraîneur sur le plan national, avec tout le respect que je dois aux autres entraîneurs. On l'a choisi pour sa longue expérience et sa rigueur dans la gestion du groupe. Pour moi, Amrani est l'homme de la situation et reste capable de redresser la barre», a indiqué à l'APS le premier responsable du club. Almas, maintenu dans son poste par la Sonatrach, a ajouté: « En commun accord, nous avons opté pour la durée la plus courte (6 mois, Ndlr). Dans le cas où les résultats vont suivre, le contrat sera prolongé pour une saison supplémentaire.» Le nouveau staff technique des Vert et Rouge a déjà entamé la préparation de la prochaine sortie de l'équipe. Vendredi, le Mouloudia affrontera le Zamalek (Egypte), au Caire à partir de 20h, dans le cadre de la première journée de la phase des poules de la Champions League.