Après le match remporté en championnat face au NC Magra (2-1), l’entraîneur du CRB, Abdelkader Amrani, avait menacé de démissionner, en raison des « agissements » de certaines personnes de l’entourage du club, qui lui mettent, selon lui, des battons dans les roues. Quelques jours plus tard, tout semblait rentrer dans l’ordre, après l’intervention du P-DG du Groupe Madar-Holding, actionnaire majoritaire du club, Charaf-Eddine Amara. Mais il ne s’agissait, à vrai dire que d’un calme temporaire. Selon nos informations, Amrani songe toujours à partir et ne devrait pas tarder, apprend-on, à jeter l’éponge.

La nouvelle source de polémique n’est autre que sa relation avec son adjoint, Lotfi Amrouche. Il (Amrani) demande à ce que ce dernier soit, carrément, démis de ses fonctions ou, le cas contraire, c’est lui-même qui va quitter le navire. Ce problème entre les deux hommes, dont l’origine n’a pas été dévoilée, remonte à quelques jours avant le déplacement à N’Djamena pour affronter CotonTachd au match-retour du tour préliminaire de la coupe de la CAF. Amrani avait décidé de ne pas cocher son nom parmi la délégation ayant effectué le voyage, avant de se rétracter et reporter toute décision jusqu’au retour à Alger.

Une fois de retour, Amrani a temporisé jusqu’à ce que le derby face au NA Hussein-Dey en championnat passe (victoire 2-1) et relancer, ensuite, ce dossier. Il a sollicité les responsables du groupe Madar-Holding et ces derniers devraient trancher avant la fin de la semaine en cours, a-t-on appris de sources concordantes. La cohabitation entre les deux hommes devient impossible au point où Amrouche aurait décidé de déposer sa démission avant la fin de la semaine en cours, même dans le cas où sa direction tranche pour son maintien. D’autres sources affirment qu’un tête-à-tête aura lieu entre Amara et Amrani pour mettre tous les points au clair, d’autant plus que l’on considère que ce dernier commence à en faire trop avec ses déclarations fracassantes. Cette affaire, qui vient s’ajouter à tant d’autres, ne risque pas de connaître de sitôt son épilogue.