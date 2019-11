Le sélectionneur algérien de l’équipe botswanaise de football Adel Amrouche, est frustré par le comportement de certains officiels de la fédération (BFA), à moins d’une semaine de l’entrée en lice des «Zebras», en qualifications de la CAN-2021, a rapporté le média local Mmegi. Pour cause, l’ancien entraîneur du MC Alger, entre autres, était déçu d’apprendre que sa décision de délocaliser les matchs du Botswana au stade UB soit dévoilée à ses adversaires, précise la même source. « Le sélectionneur voulait que le match se déroule au stade UB et durant l’après-midi pour maximiser l’avantage chez lui. Cela aurait fonctionné contre des Algériens habitués à des terrains plus larges et aux températures nocturnes. Mais le plan aurait été divulgué aux Algériens. Amrouche a découvert que son plan avait été divulgué aux Algériens et n’était pas satisfait de cela », poursuit Mmegi. Le Botswana, 146e au dernier classement de la Fifa, entamera les qualifications de la CAN-2021 le 15 novembre en déplacement face au Zimbabwe, avant d’accueillir l’Algérie à Gaborone trois jours plus tard. L’autre problème qui a courroucé le technicien algérien « est l’incapacité de prendre des mesures décisives contre les joueurs qui ne répondent pas à l’appel de l’équipe nationale. Amrouche s’est rendu en Egypte le mois dernier pour un test amical (défaite : 1-0), amoindris par certains joueurs qu’il avait convoqués ». Amrouche a déjà écarté quatre joueurs qui ont été surpris en train de boire de l’alcool en plein stage de la sélection. La BFA n’a pris aucune mesure, un mouvement qui aurait également laissé l’entraîneur frustré. La même source précise qu’il reste « peu probable que les quatre joueurs fassent partie de l’équipe pour affronter le Zimbabwe et l’Algérie », alors que la liste des joueurs convoqués qui devait être dévoilée vendredi n’a pas encore été publiée.