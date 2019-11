Le sélectionneur algérien de l’équipe botswanaise, Adel Amrouche, a convoqué 25 joueurs, dont 6 évoluant à l’étranger, en vue des deux premières journées des qualifications de la CAN-2021, vendredi en déplacement face au Zimbabwe et à domicile le 18 novembre face à l’Algérie. Amrouche a décidé d’écarter quatre joueurs qui ont été surpris en train de boire de l’alcool en plein stage de la sélection en octobre dernier. En revanche, le meneur de jeu de Township Rollers, Ofentse Nato, signe son retour après une longue absence. Le Botswana, 146e au dernier classement Fifa, ne compte qu’une seule participation à la CAN, lors de l’édition 2012 organisée conjointement par le Gabon et la Guinée équatoriale, soldée par une élimination dès le premier tour.

Liste des retenus

Gardiens de but : Ezekiel Morake (TS Galaxy/Afrique du Sud), Kabelo Dambe (Township Rollers), Lesenya Malapela (Orapa United)

Défenseurs : Mmoloki Kebalepile (Extension Gunners), Gape Gaogangwe (Orapa United), Tshepo Maikano (Gaborone United), Onkarabile Ratanang, Simisane Mathumo, Thatayaone Ditlokwe (Township Rollers), Lesenya Ramora (Highlands Park/Afrique du Sud), Kaelo Kgaswane (Security Systems)

n Milieux de terrain : Mosha Gaolaolwe (TS Galaxy/Afrique du Sud), Molebatsi Tlhalefo, Ofentse Nato, Maano Ditshupo (Township Rollers), Keagile Kobe (BDF XI), Thatayaone Ramatlapeng (Security Systems), Mogakolodi Ngele (Black Leopards/Afrique du Sud), Kabelo Seakanyeng (Lija Athletic/Malte), Mpho Kgaswane (Zira FC/Azerbaïdjan).

Attaquants : Tumisang Orebonye, Lemponye Tshireletso (Township Rollers), Kenanao Kgetholetsile (Security Systems), Mishani Thupa (Extension Gunners), Thayaone Kgamanyane (Gaborone United).