Viré après la raclée subie à Paris (0-3), en septembre 2017, Carlo Ancelotti, qui a depuis rebondi à Naples, a toutefois laissé de bons souvenirs aux dirigeants du Bayern Munich. Notamment à Karl-Heinz Rummenigge, qui regrette presque de l’avoir licencié. «Après un an et demi au Bayern, les choses n’avaient pas pris une bonne tournure. Les résultats n’étaient pas ceux que le club espérait. Peut-être que nous aurions dû attendre, avant de nous séparer de lui, a expliqué le président du conseil d’administration du club bavarois pour La Gazzetta dello Sport. Il a compris, s’est levé de sa chaise, m’a serré contre lui et m’a dit : ‘’D’accord. Tu n’es plus mon patron, mais tu restes mon ami’’. Après quoi, j’ai presque pleuré parce que je ne m’attendais pas à cela. Je croyais qu’il serait un peu en colère parce qu’il était renvoyé. Mais il m’a montré qu’il est un grand homme.» Un sacré personnage !