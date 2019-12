A peine nommé sur le banc d’Everton, Carlo Ancelotti a fait une annonce importante au sujet de Zlatan Ibrahimovic. Le technicien italien s’est d’abord confié au sujet de son choix de rejoindre un club dont le standing n’est pas forcément le même que ses précédents clubs. « Le club a l’ambition d’être compétitif en Premier League, ça me suffit. Les dirigeants veulent aussi construire un nouveau stade, ça montre que les ambitions sont élevées, a rétorqué Ancelotti lors d’une conférence de presse. Ça m’a séduit », a expliqué Ancelotti avant d’évoquer la rumeur d’une arrivée du Suédois. « Ibrahimovic est un très bon ami à moi. Il a été un de mes joueurs. J’ai eu la chance d’entraîner des joueurs fantastiques, mais il a terminé son contrat aux Etats-Unis (aux Los Angeles Galaxy NDLR) et je ne sais pas ce qu’il souhaite faire. Je dois l’appeler et je vais sûrement le faire d’ailleurs », a-t-il poursuivi.