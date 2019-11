Le milieu de terrain portugais d’Everton, André Gomes, victime d’une fracture avec luxation de la cheville droite dimanche, pourra peut-être rejouer cette saison, a indiqué jeudi son entraîneur Marco Silva. « Ce n’est pas évident de donner une date certaine pour son retour. Ce qu’on a en tête et selon les retours du staff médical, c’est qu’il serait possible de voir André jouer encore cette saison » qui se termine fin mai, a indiqué le technicien d’Everton lors d’une conférence de presse avant un choc de bas de tableau contre Southampton, aujourd’hui. « Évidemment, ce n’est pas quelque chose dont on est sûr à 100%, mais on a de bonnes chances d’y arriver. Il est fort, il restera fort, c’est sûr, et il sera encore plus fort en tant que joueur », a conclu Marco Silva.