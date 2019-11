L’attaquant de la sélection de Madagascar, Faneva Andriatsima, a tiré sa révérence avec sa sélection, samedi lors du match remporté contre l’Ethiopie (1-0), pour le compte de la première journée (Groupe K,) des éliminatoires de la CAN-2021, a indiqué le joueur sur sa page Facebook. « J’ai pris la décision de ne plus jouer pour l’équipe nationale après le match du 16 novembre prochain », a ajouté le joueur. La retraite internationale d’Andriatsima, attaquant d’Ahba FC (Arabie saoudite), intervient après 14 années de bons et loyaux services et une 41e et dernière sélection qu’il a honoré avec les « Barea », qui avaient vécu un quart de finale historique lors de leur première CAN en Egypte l’été dernier. Néanmoins, Andriatsima a laissé entendre qu’il ne ferme pas totalement les portes d’un retour en cas d’urgence.