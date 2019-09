Le FC Barcelone tient une nouvelle pépite. Issu de la Masia, le célèbre centre de formation du club catalan, Ansu Fati est en train de se faire un nom en Catalogne dans ce début de saison. A seulement 16 ans, le joueur originaire de Guinée-Bissau épate tous les observateurs. Ansu Fati n’a pas le temps. Il l’a encore prouvé samedi lors d’un large succès face au FC Valence (5-2), à l’occasion de la 4e journée de Liga. Pour sa première titularisation, le jeune Barcelonais a brillé sur ses premiers ballons. Il a ouvert le score dès la 2’, avant d’offrir une passe décisive à Frenkie de Jong (7’), auteur de son premier but avec le Barça. « Assimiler le fait d’être un joueur du Barça représente du travail pour n’importe qui, encore plus pour un garçon aussi jeune. Mais c’est un garçon équilibré, je le vois à l’aise » , explique son entraîneur Ernesto Valverde. Avant de partager son étonnement : « Ce n’est pas très normal que sur son premier ballon, il marque, sur le second, il donne une passe décisive, et que le troisième finisse presque en lucarne.» Totalement décomplexé et auteur de gestes de classe, le jeune attaquant a déjà conquis le Camp Nou qui lui a réservé une ovation lors de son remplacement par Luis Suarez à l’heure de jeu. « Ce que nous voulons, c’est qu’il apprenne à se connaître, à connaître la première division, qu’il voie que c’est difficile et qu’il assimile la charge de travail, le stress de la situation», tempère Valverde. Non retenu pour la première journée de Liga à Bilbao (0-1), Ansu Fati avait joué quelques minutes face au Betis Séville (5-2) lors de la journée suivante. Face à Osasuna (2-2) avant la trêve internationale, lors de la 3e journée, il avait marqué son premier but avec Barcelone quelques minutes après son entrée en jeu, devenant ainsi le plus jeune de l’histoire du Barça à marquer dans le championnat d’Espagne.