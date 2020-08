Le directeur sportif de l'USM Alger, Antar Yahia, a profité de l'occasion de la présentation de deux nouvelles recrues, en l'occurrence Saâdi Redouani et Fateh Achour pour révéler la liste des joueurs qui vont encore débarquer au club. «On a officialisé la venue d'Oussama Abdelajdalil, il y a quelque temps et aujourd'hui (lundi, Ndlr), Redouani et Achour ont signé. Il faut savoir qu'on attend l'arrivée d'un latéral gauche aussi qui s'appelle Mehdi Bennedine, un garçon qui est formé à l'AS Monaco. Il y a également, Salim Akal et Mazir Soula qui sont formés à Angers. Ces deux joueurs ont côtoyé l'équipe réserve d'Angers. L'USMA va recruter également un gardien de but, Alex Guendouz de l'AS Saint-Etienne, avec qui nous sommes en contact très avancé.» Il a ajouté: «On ne va pas s'arrêter là, puisque nous allons ramener aussi un défenseur et un joueur de couloir issu de notre championnat pour avoir l'équipe la plus compétitive possible. C'est l'objectif qu'on s'était fixé.»