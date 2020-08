Depuis que le Groupe Serport est devenu actionnaire majoritaire dans la SSPA en mars dernier, la nouvelle direction «fait de son mieux» pour permettre au club d'amorcer une nouvelle étape, à commencer par la nomination du nouveau directeur sportif de l'équipe, à savoir l'ancien défenseur international algérien Antar Yahia, qui a rencontré, hier, les responsables de ce groupe justement à Alger avant d'entamer sa mission. Antar Yahia a été désigné au poste de directeur sportif de l'USM Alger depuis le mois de mai dernier, «avec carte blanche dans la gestion technique de l'équipe», comme l'avait alors annoncé, à ce moment-là, Achour Djelloul, P-DG du Groupe Serport, nouvel actionnaire majoritaire du club pensionnaire de Ligue 1 de football. «Nous avons tout conclu avec Antar Yahia, qui sera à Alger dès la fin du confinement. Nous avons discuté ensemble du projet sportif et surtout l'objectif de jouer les premiers rôles dès la saison prochaine», avait indiqué le premier responsable de l'USMA. Le 9 août dernier, Antar Yahia est enfin arrivé à Alger. Il a été placé en quatorzaine à l'hôtel Mazafran de Zéralda via un vol régulier Paris-Alger. «Dieu merci, je suis bien arrivé, le voyage s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Je suis très content de pouvoir enfin venir après trois mois d'attente. Maintenant, je suis à l'hôtel pour passer une période de confinement.

Franchement, j'ai hâte d'en finir pour pouvoir entamer mon travail», a déclaré Antar Yahia dans une vidéo publiée sur la page facebook du club. Hier, la même source a indiqué qu'Antar Yahia a eu une discussion avec les responsables de Serport pour échanger sur l'entame pratique de sa mission. Et de cette mission, Antar Yahia avait déclaré à son arrivée à Alger: «À l'issue de cette période de confinement, je vais continuer le travail entamé en France. Il est clair qu'un planning a été mis en place, en collaboration avec les autres responsables du club, que je vais dévoiler dans les jours à venir. Je ferai de mon mieux pour accomplir convenablement les tâches qui me seront confiées.» La direction du club avait promis de publier une interview à travers une vidéo qu'elle devrait mettre sur sa page facebook, hier soir. Un très grand travail attend Antar Yahia (38 ans) qui, avec son expérience en tant que manager général à l'US Orléans (Ligue 2 française) entre 2016 et 2019, doit rejoindre l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Aïn Benian où il élira domicile et entamera le vrai travail.

«Antar Yahia aura carte blanche notamment dans la désignation du futur entraîneur. Il sera le porte-parole du club, et le premier responsable dans le domaine sportif, mais également du futur centre de formation», avait précisé le premier responsable de Serport. Ce qui montre indirectement tout le travail colossal qui attend Antar Yahia. Depuis son arrivée, Serport a signé un premier contrat avec l'ESHRA avant d'en faire de même avec la Société nationale des transports ferroviaires pour le transport de l'équipe dès la nouvelle saison 2020-2021. Entre-temps et avec la collaboration du nouveau directeur sportif, Antar Yahia, la direction du club a engagé officiellement au début du mois en cours le technicien français François Ciccolini, en qualité de nouvel entraîneur de l'USM Alger. Sans dévoiler la durée du contrat, l'USMA ajoute que l'entraîneur corse sera secondé dans sa mission par Benaraïbi Bouziane (entraîneur-adjoint), alors que le poste d'entraîneur des gardiens a été confié à l'ancien portier international Mohamed Benhamou, sans oublier le responsable de la formation Silvain Matrisciano. D'autre part, Antar Yahia avait déjà engagé 3 joueurs franco-algériens: le latéral gauche Mehdi Benedine, le milieu de terrain Salim Akkal et l'attaquant Oussama Abdeldjalil.

Antar Yahia a indiqué sur les ondes de la Radio nationale que «l'engagement d'Alexis Guendouz (24 ans) est sur la bonne voie. Nous sommes en discussions avec l'AS Saint-Etienne, ça ne saurait tarder pour faire concrétiser le transfert».

Enfin, Antar Yahia fait remarquer: «C'est assez compliqué de ne pas avoir une visibilité par rapport au début de la prochaine saison. Nous sommes dans le flou, du moment que nous n'avons pas pu encore entamer notre programme de préparation qui va s'étaler sur 8 semaines», a-t-il conclu.

À rappeler que la période des transferts d'été s'est ouverte officiellement mercredi 5 août et s'étalera jusqu'au 27 octobre alors que le coup d'envoi de la saison 2020-2021 n'a pas encore été fixé par la Fédération algérienne (FAF).