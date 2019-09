Dans le relevé de conclusions de la dernière réunion du Bureau fédéral, la FAF a indiqué que le nouveau manager général de l’Equipe nationale sera désigné prochainement, en concertation avec Djamel Belmadi. Selon certaines sources, l’instance de Kheïreddine Zetchi dispose de trois profils pour n’en choisir au final qu’un seul. Il s’agit de trois anciens internationaux de l’épopée d’Omdurman à savoir le capitaine, Madjid Bougherra, son ex-équipier dans l’axe défensif, Antar Yahia, ainsi que l’ancien milieu de terrain Karim Ziani. Une short-liste loin d’être fortuite, étant donné que Belmadi connaît parfaitement les trois hommes ainsi que leurs aptitudes à apporter le plus escompté dans ce poste. C’est justement cette parfaite connaissance qui fait que le driver des Verts semble pencher vers la piste de Antar Yahia. Ce dernier présente le profil idéal pour mener comme il se doit cette mission, lui qui occupe actuellement le poste de directeur sportif au club français de l’US Orléans. Un temps passé, le nom de Antar Yahia avait été annoncé comme futur ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement de Noureddine Bedoui, avant qu’il y ait un démenti de la part du concerné et l’intronisation de Raouf Salim Bernaoui, actuellement en poste. Selon des sources concordantes, le contact officiel entre les responsables de la FAF et l’ancien joueur de Bastia, du VfL Bochum et du FC Kaiserslautern n’ont pas encore été établis, mais le concerné aurait eu écho de cette éventualité à travers des intermédiaires pour avoir une idée de ce qu’il pense avant de passer à d’autres étapes. Et selon les mêmes sources, Antar Yahia n’est pas contre l’idée, bien au contraire, lui qui a toujours été disposé à servir le sport national en général, et le football en particulier. Il attend de rencontrer les responsables de la FAF, à leur tête Zetchi pour voir plus clair avant de prendre sa décision, qui devrait, selon toute vraisemblance, être favorable.