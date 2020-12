La direction de l'USM Alger, a décidé de maintenir Antar Yahia dans son poste de directeur sportif, après avoir songé initialement à le limoger pour mauvais résultats, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de football, jeudi soir, dans un communiqué. «Une réunion s'est tenue jeudi entre le président du conseil d'administration Achour Djelloul, et le directeur sportif de l'USMA Antar Yahia au siège du groupe Serport. Lors de cette réunion, il a été décidé de maintenir Antar Yahia dans son poste de directeur sportif du club avec l'ensemble de ses prérogatives», a écrit l'USMA sur sa page officielle sur Facebook. L'USM Alger, avec un triste bilan de 2 points récoltés sur 15 possibles en championnat, a complètement raté son début de saison. Le club phare de Soustara a entamé le nouvel exercice, en concédant une défaite en Supercoupe d'Algérie face au CR Belouizdad (1-2). «Les deux hommes ont poursuivi la réunion en axant la discussion sur les améliorations à apporter, notamment en faisant appel à d'anciens joueurs dans les différentes structures du club. Par ailleurs, il a été décidé de quitter l'école supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Aïn Benian (ESHRA) dès la semaine prochaine pour retrouver le stade Omar-Hamadi de Bologhine», précise la même source. Pour rappel, l'USMA a consommé déjà deux entraîneurs depuis le début de la saison: François Ciccolini, limogé, et Benaraïbi Bouziane, ce dernier a retrouvé son poste d'entraîneur-adjoint, avec l'arrivée à la barre technique de Thierry Froger, qui signe son retour chez les rouge et noir après un premier passage lors de la saison 2018-2019, bouclée par un titre de champion. L'USMA recevra le NA Hussein Dey dans un derby algérois prévu dimanche prochain (15h), comptant pour la 6e journée du championnat.