L'USM Alger est sur une courbe ascendante, avec trois victoires d'affilée, dont la dernière est celle acquise, samedi dernier, face au RC Relizane (3-1), à Alger. Malgré ce retour en force, le directeur sportif du club de la capitale ne veut pas s'enflammer. Antar Yahia, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a déclaré sur la page officielle du club sur Facebook: «Nous sommes très contents de cette victoire, la troisième de rang (après les succès face au NAHD et la JSK, Ndlr). L'équipe retrouve petit à petit la confiance, mais le chemin est encore long pour retrouver notre rythme de croisière. On doit continuer à travailler pour progresser encore et pour être derrière plus performant.» La prochaine rencontre de l'USMA aura lieu le 22 janvier à Bordj Bou Arréridj, face à la lanterne rouge, le CABBA.