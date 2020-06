Quel entraîneur pour l'USM Alger la saison prochaine? C'est la question qui taraude les esprits des supporters du champion d'Algérie sortant. C'est parce que plusieurs noms sont évoqués, çà et là, sans pour autant qu'il y ait officialisation. Qui mieux, donc, que le nouveau directeur sportif du club, Antar Yahia, pour éclairer les zones d'ombre de ce sujet. Chose faite samedi soir, dans un entretien consacré à la télévision publique algérienne. L'ancien capitaine de l'Equipe nationale algérienne a indiqué que «le prochain entraîneur de l'équipe doit être très ambitieux avec un bon profil pour pouvoir diriger la barre technique». Antar Yahia a indiqué que, «pour l'instant, on n'a pas choisi encore le futur entraîneur». «Mais parmi les conditions exigées, il devra être très ambitieux, comme moi je le suis, car un club comme l'USMA doit toujours jouer pour remporter les titres», enchaîne-t-il, en affirmant que les responsables du club algérois «sont toujours à l'étape des contacts avec de potentiels candidats à la barre technique». Il fera savoir dans ce sens: «Nous sommes sur plusieurs pistes dont celle du technicien français François Ciccolini, ancien coach de la JS Kabylie. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour choisir le bon profil et le bon entraîneur qui va diriger l'USMA à partir de la saison prochaine, dont bien évidemment le côté financier et le côté sportif.» Selon plusieurs sources, et sauf revirement, c'est Ciccolini qui devrait succéder à Mounir Zeghdoud. On affirme que l'ancien coach de la JS Kabylie et dernièrement du GFC Ajaccio (relégué en National 2 en France) avance bien dans les négociations avec Antar Yahia, son ancien joueur au SC Bastia en 2004. les deux hommes partagent les mêmes visions du football et de la formation. C'est surtout, donc, pour un double objectif que le choix de Antar Yahia s'est porté sur le coach corse. Il faut préciser, dans ce sens, que Ciccolini ne dirigera pas le centre de formation de l'USMA, en cas d'accord, mais aura un droit de regard sur ce qui se fera dans ce sens. Antar Yahia veut, si un accord sera trouvé avec Ciccolini, que ce dernier travaille conjointement avec lui pour mettre en place les assises de ce projet, surtout que le Corse est réputé formateur. Antar Yahia avait approché Himed Hamma pour occuper ce poste de directeur du centre de formation, mais le concerné a fini par décliner l'offre, préférant rester en France. Le dirigeant usmiste étudie plusieurs pistes et la plus proche serait celle de Silvain Matrisciano, l'ex-directeur du centre de formation du RC Lens. Le technicien en question a occupé par le passé le poste d'entraîneur des gardiens de but de l'EN de France des U21 et entraîneur adjoint à Bordeaux. Il a aussi été manager général dans différents clubs français, dont le Stade Brestois. Par ailleurs, interrogé sur la reprise des compétitions de football en Algérie, le directeur sportif du club usmiste a souligné qu'«elle devrait prendre en compte plusieurs paramètres dont la santé des joueurs». «Le retour aux entraînements collectifs et enfin la reprise des compétitions de football, c'est tout un processus avant de pouvoir lancer de nouveau la compétition», a-t-il conclu.