Le directeur général sportif de l'USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) Anthar Yahia, a regretté de ne pas pouvoir organiser jusque-là des matchs amicaux de préparation, en raison de la détection de cas positifs au coronavirus (Covid-19) chez certains de ses joueurs. «Le stage effectué à Mostaganem s'est déroulé dans de bonnes conditions, où il a été question de travailler le côté athlétique. Seul bémol, c'est de ne pas pouvoir jouer jusqu'à présent des matchs amicaux. On s'est retrouvé à chaque fois contraints d'annuler des rencontres en raison de cas positifs au coronavirus (Covid-19)», a regretté Anthar Yahia, dans un entretien diffusé, dimanche soir, sur la page officielle du club. L'USMA a annoncé, jeudi dernier, la détection de «plusieurs cas positifs asymptomatiques» au Covid-19, provoquant l'annulation du match amical qui devait se jouer le vendredi face au Paradou AC à Hydra. Un peu plus tôt, le club algérois a révélé la contamination de cinq joueurs, testés positifs. «Lors du stage effectué à Mostaganem, les joueurs ont été très disciplinés sur le respect du protocole sanitaire, mais malheureusement nous avons eu des cas positifs asymptomatiques. Nous avons traité ces cas avec le plus grand sérieux possible en les confinant. À la fin du stage, on voulait disputer un match amical, mais à défaut nous avons décidé d'organiser un autre stage (qui s'étalera jusqu'au 12 novembre, Ndlr) à Alger pour rapprocher un peu plus le groupe et créer plus de cohésion. Nous allons certainement finir par disputer des matchs amicaux dans le respect total du protocole sanitaire», a-t-il conclu. Les Rouge et Noir, dirigés sur le banc par le technicien français François Ciccolini entameront la nouvelle saison, en disputant la Supercoupe d'Algérie, programmée le 21 novembre face au CR Belouizdad au stade du 5-Juillet, suivie une semaine plus tard par le début du championnat de Ligue 1, dont la première rencontre se jouera à domicile face à l'ES Sétif.