L'ancien milieu de terrain du Mouloudia d'Alger, Sid Ahmed Aouedj, a rejoint le club émirati du CS Dibba Al-Hisn (division 1), ont rapporté hier des agences de presse. Le joueur de 29 ans va débuter sa première expérience en dehors des terres algériennes après avoir évolué sous différents maillots en Ligue 1 dont le MC Alger, l'ES Sétif, la JS Kabylie et le CS Constantine. Depuis ses débuts au MC Oran en 2010, le milieu expérimenté a pris part à plus de 200 matchs de championnat pour 23 buts inscrits et 31 passes décisives offertes.