Depuis jeudi dernier, le dossier de Houssam Aouar est définitivement clos pour les Algériens. Le joueur lyonnais, disposant de la double nationalité franco-algérienne et convoité par la Fédération algérienne de football (FAF), a été convoqué en Equipe de France. Le sélectionneur des Champions du monde, Didier Deschamps l'a porté sur sa liste de joueurs retenus pour les deux matchs face à la Suède et la Croatie, prévus en septembre dans le cadre de la Ligue des nations. En discussion depuis un an et demi avec les responsables de la FAF, à leur tête le président Kheïreddine Zetchi, qui lui ont expliqué le projet sportif «très ambitieux de l'Equipe nationale», le prodige lyonnais a fini par leur rendre, lundi soir, une réponse négative, rapporte le site sportif algérien Le Score. À 22 ans, Aouar est considéré comme l'un des joueurs les plus en vue de la Ligue 1 française et son club s'est réjoui de cette première convocation chez les Bleus. «C'est une grande nouvelle. Habitué des sélections de jeunes et proche des A depuis quelque temps, Houssem Aouar a reçu ce jeudi sa toute première convocation en équipe de France. Une juste récompense pour celui qui a réalisé des performances XXL durant le Final 8 de Champions League du côté de Lisbonne», a posté le club présidé par Jean-Michel Aulas. Ce dernier a joué un grand rôle dans ce choix, comme il l'avait d'ailleurs fait avec Nabil Fekir en 2015. Aouar, lui, a savouré sa convocation dans des propos rapportés par l'Equipe. «J'étais heureux (quand il a vu son nom s'afficher, ndlr). Heureux, aussi, de voir que le fait d'avoir bien bossé et bien progressé avec l'OL a été récompensé», a-t-il apprécié, en révélant que son choix de sélection était fait depuis bien longtemps, puisqu'il aurait dû être sélectionné dès l'automne 2019 s'il n'avait pas été blessé. «J'avais même passé des tests avec le médecin de l'Equipe de France. Mais l'examen n'avait pas été concluant, j'étais touché aux adducteurs, et je n'avais pas pu honorer cette convocation. Sur le coup, j'avais été déçu, forcément, mais il fallait que je prenne le temps de me soigner, je ne pouvais rien faire d'autre. Je suis heureux d'aller au château pour la première fois», dit-il encore. Le dossier est, donc, clos, pour les Algériens et le sélectionneur Djamel Belmadi. Celui-ci n'avait pas caché son désir de voir Aouar avec son groupe. D'ailleurs, en novembre 2019, le champion d'Afrique l'a déclaré clairement: «Il faut être aveugle pour ne pas voir la qualité d'un Houssem Aouar ou d'un autre joueur (...) Certes, il y a un effort et une initiative pour chercher ces joueurs de qualité. Celui qui veut nous rejoindre sera le bienvenu et celui qui ne veut pas alors il est libre. Que peut-on ajouter de plus? Je m'adresse à tous, l'envie que vous avez de voir ces joueurs évoluer avec le maillot de l'Equipe nationale, peut être que eux ne l'ont pas», avait-il indiqué.

Aouar positif au Covid-19

Au lendemain de sa convocation en Équipe de France, le milieu de terrain franco-algérien de l'O Lyon, Houssam Aouar, à été testé positif au Covid-19. Il a déclaré forfait pour le match, d'hier soir, à Dijon et devrait aussi renoncer au rassemblement avec les Bleus à partir de lundi prochain. Selon L'Equipe, tous les Lyonnais avaient été testés mardi, des tests négatifs. Mais Aouar, qui présentait des symptômes, a été de nouveau testé, jeudi, et les résultats sont tombés, hier matin. Il est infecté par le virus et devra observer une période de 14 jours de confinement. C'est la deuxième fois qu'Aouar ne pourra pas honorer une première convocation chez les Bleus puisqu'il avait déjà déclaré forfait pour le rassemblement de l'automne dernier (adducteurs).