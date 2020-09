Après avoir accédé en Ligue 2 cette saison, l'USM Blida veut retrouver son lustre d'antan et la place qui lui sied en Ligue 1. Pour y parvenir, le coach Sofiane Nechma a insisté sur le recrutement de joueurs ayant roulé leur bosse dans les stades algériens. Chose faite, ce lundi, avec le recrutement de Hocine Metref et Mohamed Amine Aoudia. Si le premier (34 ans) a évolué la saison dernière à l'A Bousaâda, le second (33 ans) n'a pas joué depuis deux saisons, soit à la fin de son aventure avec le CS Constantine. Pour les gars de la ville des Roses, le recrutement ne vient que de commencer.