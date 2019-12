L’ancien attaquant international Mohamed-Amine Aoudia, 32 ans et sans club depuis deux ans et demi, est annoncé de retour sur les terrains de football durant le mercato officiel. L’ancien joueur du Dynamo Dresde et du FSV Frankfurt pourrait rechausser les crampons et jouer pour l’USM Harrach en Ligue 2, le club de sa commune natale. Selon Dzair TV, le joueur est attendu dans les heures à venir pour prendre part à une première séance d’entraînement avec sa nouvelle équipe, qui occupe actuellement la dernière place au classement général.