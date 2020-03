A quelques journées de la fin des championnats d'Algérie de football, il est d'une importance capitale d'attirer l'attention de tout un chacun sur les enjeux de taille, aussi bien pour les clubs de tête du classement, que pour ceux en bas de l'échelle et ce, dans la perspective de prendre les précautions nécessaires pour sensibiliser les supporters, ou pseudo-supporters afin d'éviter tout acte de violence. Et là, il y a lieu de relever que si les pressions seront trop dures sur les épaules, des joueurs, arbitres, dirigeants de clubs, il y a aussi lieu de faire remarquer que d'autres «organes» du football national seront sous pression, beaucoup plus lourdes à gérer. Il s'agit d'abord de pressions sur les commissions de discipline au sujet des sanctions à prendre à l'encontre des clubs, dirigeants, supporters ou joueurs. Ensuite, il y aurait de très fortes pressions sur la commission de programmation des matchs et ces deux commissions toucheront inéluctablement la Ligue de football qui les gère, ainsi que la Fédération algérienne de football qui les chapeaute toutes. Il faut savoir à titre d'exemple que pour la saison actuelle, il y a lieu de noter que deux clubs de la Ligues 1 rétrograderont au moment où 4 clubs doivent accéder.

Ce qui fait que les enjeux sont beaucoup plus importants qu'auparavant puisque la saison prochaine connaîtra un nouveau système de compétition. Or, en jetant un coup d'oeil, par exemple, aux classements actuels des Ligue 1 et 2, on s'aperçoit bien que l'écart entre les clubs est si minime qu'il change d'une journée à une autre. Les matchs que les clubs joueront à domicile seront d'importance capitale pour les clubs locaux en bas du tableau où les supporters ne tolèrent aucun faux pas car ne voulant pas du tout entendre parler d'une probable relégation de leur club au palier inférieur.

Et cela est autant valable pour les clubs jouant pour les premières places avec le titre en jeu et les places qualificatives aux compétitions continentales et régionales. Pour les supporters, la pression sur les joueurs et leurs différents staffs serait pratiquement la même que celle pour les clubs jouant pour éviter la relégation. Et c'est d'une extrême urgence qu'il faudrait bien prendre toutes les précautions possibles pour éviter des scènes de violences pouvant mener à mort d'homme. La responsabilité est dans ce cas «collective». Et comme il est très important de tenter de «prévenir» car c'est mieux que «guérir», chacun des «acteurs», direct ou indirect dans le déroulement des matchs du championnat est appelé à prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité de tous (joueurs, dirigeants, responsables et supporters). C'est donc un appel à la mobilisation de tous (gouvernement, fédération, ligue, présidents des clubs, coachs, joueurs, arbitres et citoyens-fans de football) pour fournir les efforts nécessaires afin de préserver notre football de ce fléau si nuisible à la société qui est la violence et ce, sous toutes ses formes. Il y va de la vie de tout un chacun. Et ce n'est point dans notre intention de donner des «leçons», mais, c'est juste le sens de la responsabilité qui pousse à réagir pour «prévenir avant de guérir». La prochaine réunion entre le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheiredine Zetchi et les présidents des clubs prévue le 9 mars prochain devrait aborder ce sujet qui n'est pas, certes, à l'ordre du jour retenu, car il est beaucoup autant important que ceux figurant à cet ordre du jour à savoir: la licence de club professionnel (LCP) pour la saison 2020-2021 et la mise à niveau du management des SSPA.