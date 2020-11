La Ligue de football professionnel (LFP) et la Fédération algérienne de football (FAF) n'ont pas qualifié le nouveau joueur recruté par le MC Alger, à savoir l'attaquant soudanais Mohamed Abderahmane «El Ghorbal», après la signature de son contrat de prêt avec le CA Bordj Bou Arréridj, suite à la non-annulation de la licence du joueur camerounais, Rooney Eva Wankewai. Et cet état de fait s'est répercuté sur le nouveau contrat entre le MCA et le CABBA à propos du paiement des salaires du joueur soudanais. Les responsables du MC Alger estiment que puisque El Ghorbal n'a pas été qualifié officiellement à cause de l'affaire Rooney en cours, c'est donc au CABBA de le prendre en charge. C'est alors que le directeur général de la SSPA du CABBA Nadir Bouznad, est intervenu pour confirmer que le transfert d'El Ghorbal au MC Alger a été effectué d'une manière réglementaire. Bouznad explique que «l'affaire comporte deux volets». «La première partie réside dans le transfert concernent l'accord conclu entre l'administration du Mouloudia, celle du CABBA et le joueur, qui s'est déroulé de manière normale et légale», explique-t-il. L'ancien SG de la FAF ajoute: «Toutes les parties ont accepté de prêter El-Ghorbal au Mouloudia pour une période de 18 mois, et là, le joueur est devenu officiellement joueur du club de la capitale.» Le même responsable, et dans une déclaration au site Kooora, poursuit son explication en indiquant: «La deuxième partie dans cette affaire concerne le processus d'inscription du joueur, car le MCA a soumis une demande formelle d'inscription du joueur dans le système TMS, ce qui signifie qu'elle a terminé toutes les procédures avec nous pour engager le joueur.» Mieux encore, Bouznad fait remarquer: «J'ai essayé d'aider le Mouloudia à obtenir les services du joueur par diverses manières et j'ai proposé d'emprunter Isla pour laisser place à la possibilité d'enregistrer El Ghorbal, mais ma demande a été rejetée.» Et de conclure:

«J'assure que nous avons fait tout le nécessaire pour aider le Mouloudia d'Alger à finaliser l'accord, jusqu'au dernier moment de la période de transfert, après que la direction du club a reçu des promesses de la Ligue pour achever le processus, mais malheureusement cela n'a pas été mis en oeuvre.» Cela se passe au moment où l'avocat d'El Ghorbal, le Tunisien Slim Boulesnam a envoyé une correspondance au MCA où il fixe aux responsables trois jours avant

de saisir la FIFA.

«Conformément au contrat signé par Mohamed El Ghorbal au profit du Mouloudia sous forme de prêt et suite à l'accord trouvé entre le CABBA à la date du 17 octobre jusqu'au 17 avril 2022, on a décidé de fixer un délai de 3 jours au Mouloudia pour régulariser la situation du joueur en le qualifiant.

Dans le cas contraire, l'international soudanais saisira la FIFA», a-t-il déclaré. Voilà qui met les responsables du MC Alger devant une double problématique, soit deux affaires liées indirectement: celle du Camerounais Rooney et celle du Soudanais El Ghorbal.