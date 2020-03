Cet été, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont procédé à un petit échange de cartes. Keylor Navas s’en est allé direction la capitale française, où il est vite devenu indiscutable dans les cages de l’équipe de Thomas Tuchel, alors qu’Alphonse Areola a fait le chemin inverse pour occuper ce rôle de remplaçant de Thibaut Courtois.

Et malgré une mauvaise prestation en Copa del Rey en février dernier, face à la Real Sociedad par exemple (4-1), le Français remplit pour le moment plutôt bien son rôle de doublure. Et selon le quotidien AS, il a convaincu le Real Madrid.

Il pourrait ainsi devenir la doublure du portier belge sur le long terme, les dirigeants madrilènes étant satisfaits de ses prestations. D’autant plus que le jeune Ukrainien Andriy Lunin, que les Merengues voulaient installer au poste de numéro 2 une fois le Parisien revenu en France, peine à convaincre pour l’instant et a dû se contenter d’un rôle de doublure lors de ses prêts à Leganés et Valladolid, avant de partir en prêt à Oviedo (D2), cet hiver. Le média ne parle pour le moment pas d’offre ou de discussions du Real Madrid avec ses homologues parisiens, mais on comprend en lisant l’article que l’intention des Madrilènes est de s’offrir le joueur de 27 ans.

La publication ibérique ajoute que les Franciliens seraient à la recherche d’un numéro 2 et mettent en avant le nom de Gianluigi Donnarumma (AC Milan) qui est déjà revenu à de nombreuses reprises en Italie. Son éventuelle arrivée à Paris est décrite comme « la clé » pour que le Real Madrid obtienne enfin un peu de stabilité dans ses buts avec ce duo Courtois-Areola.

Ça tombe bien, l’agent des deux gardiens n’est autre que Mino Raiola, et l’Italien pourrait donc faciliter ce jeu des chaises musicales. Tout porte donc à croire que Florentino Pérez, José Angel Sanchez et compagnie prendront bientôt contact avec Leonardo et ses équipes.

Prêté à Madrid sans option d’achat, le contrat du portier avec le Paris Saint-Germain expire en 2023. Son erasmus à Madrid pourrait donc bientôt se convertir en déménagement définitif.

Lazio Rome

Un accord pour une prolongation de Luis Alberto

Le milieu offensif de la Lazio Rome, Luis Alberto, s’apprête à prolonger son contrat avec le club de la capitale. Dixit les informations de Sky Italia, le footballeur espagnol de 27 ans a trouvé un accord avec sa direction pour la signature d’un nouveau bail de trois années, soit jusqu’en juin 2025. Le numéro 10 de la formation de Simone Inzaghi touchera un salaire annuel de 3 millions d’euros, hors bonus. En 2019-2020, Luis Alberto a disputé 25 matchs de Série A, pour 4 buts et 13 passes décisives.

Manchester United

Un intérêt pour Denis Zakaria

Certainement l’un des meilleurs milieux de Bundesliga cette saison avec le Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria marche sur l’eau. Le Suisse de 23 ans est très régulier dans ses performances et tout naturellement, les meilleurs clubs s’intéressent à lui. D’après Sky Germany, Manchester United, Liverpool, le Borussia Dortmund et l’Atletico de Madrid sont sur les rangs. Les Red Devils seraient d’ailleurs en bonne posture et aimeraient faire de Denis Zakaria l’héritier de Nemanja Matic au milieu de terrain. L’ancien joueur de la Servette et des Young Boys de Berne a disputé 31 matchs cette saison pour 2 buts et 2 passes décisives.



Juventus

Une offre de 27,5 millions d’euros pour Emerson

Deux ans et demi après avoir quitté la Série A, Emerson (25 ans) va probablement retourner en Italie. À en croire les informations de The Express, la Juventus va faire une offre de 27,5 millions d’euros pour le latéral gauche. Maurizio Sarri, l’entraîneur de la Juventus, connaît bien le Brésilo-Italien puisqu’il l’a côtoyé quand il dirigeait Chelsea la saison dernière. Chez les Blues, Emerson n’a pas marqué les esprits. Depuis son arrivée en janvier 2018, il n’a disputé que 29 matchs de Premier League, dont 14 cette saison. Un joueur de second plan pour Frank Lampard que Maurizio Sarri pourrait alors relancer sous la tunique de la Vieille Dame.



Liverpool

La Lazio veut récupérer Lovren

Peu utilisé à Liverpool, Dejan Lovren (30 ans, 14 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) devrait mettre les voiles lors du prochain mercato estival. Selon Sport Mediaset, la Lazio est très intéressée par la venue du défenseur central croate, dont le contrat expire en juin 2021. Pour y parvenir, le club italien devra débourser les 15 millions d’euros réclamés par les Reds.



AtleticoMadrid

Morata,blessure aggravée à Anfield

Incertain avant le 8e de finale retour de la Ligue des Champions remporté à Liverpool (3-2 AP) mercredi dernier, Alvaro Morata (27 ans, 23 matchs et 8 buts en Liga cette saison) a quand même accompagné l’Atletico Madrid à Anfield. Mieux, l’attaquant espagnol est entré en jeu pendant la prolongation avant de délivrer une passe décisive et d’inscrire le dernier but. Le problème, c’est que l’ancien joueur du Real Madrid a aggravé sa lésion à la cuisse. Il restera donc éloigné des terrains pendant 5 à 6 semaines, estime le quotidien As. Mais nul doute que l’avant-centre ne regrette pas son petit sacrifice, surtout après l’interruption de la Liga.





Manchester City

Bernardo Silva vers le Real ?

Déjà proche de quitter le Real Madrid l’été dernier, Gareth Bale serait toujours en instance de départ. L’ailier gallois peine encore à trouver son rythme de croisière, et ses rapports avec Zinedine Zidane n’ont jamais semblé idylliques. Du coup, pour pallier un éventuel départ de Bale l’été prochain, l’entraîneur du Real Madrid pourrait aller piocher à Manchester City. Comme l’a révélé El Desmarque, le Real Madrid songerait à attirer Bernardo Silva l’été prochain, et le club merengue aurait une très belle carte à jouer dans ce dossier. En effet, Manchester City étant privé de participation aux deux prochaines éditions de la Ligue des Champions, Pep Guardiola aurait conscience qu’il lui sera compliqué de garder Bernardo Silva en cas d’offre intéressante. Affaire à suivre…