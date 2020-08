Comme annoncé auparavant par son président, Chérif Mellal, la JS Kabylie compte faire le plein en jeunes talents. Cette tendance vient de se confirmer ces derniers jours, avec la signature de deux jeunes talents pour une durée de cinq années. Il y avait, d'abord, Mehdi Ferrahi du RC Kouba, comme rapporté déjà par nos soins, suivi par Hodeifa Arfi du RC Arba. Ces deux joueurs ne sont que le début d'une série de recrutements en vue de rajeunir l'effectif kabyle avec des pépites qui ont fait leurs preuves dans leurs équipes respectives, et qui promettent un avenir palpitant pour la JSK. Mehdi Ferrahi est venu du RC Kouba. Il avait signé mercredi un contrat de cinq années. Livrant ses impressions à la suite de la cérémonie de signature, le jeune talent a exprimé son bonheur de figurer dans l'effectif du club kabyle.

«C'est pour moi un bonheur de jouer à la JSK. Ça a été mon rêve depuis toujours», affirmait-il devant la presse présente sur place. De son côté, Arfi Hodeifa a signé pour cinq années ce week-end. Sur la page du club, il est mentionné que ce jeune talent est âgé de 19 ans, Arfi, enfant du RC Arba, est un international U20. Un meneur de jeu qui a évolué ces trois dernières saisons en catégorie senior au sein de son équipe du RCA. Toujours dans l'optique de renforcement de l'effectif avec des jeunes talents, le club kabyle vient de piquer un très bon élément à beaucoup d'équipes qui le lorgnaient depuis la saison passée. Il s'agit du jeune attaquant Moussa Kadri, qui a évolué l'année passée avec l'USM Bel abbès. Ce jeune et talentueux joueur qui vient de signer pour cinq années a, pour rappel, marqué 17 buts la saison passée avec son club. Ainsi, avec la signature de ce dernier, la JSK comptabilise trois jeunes recrues en vue de la saison prochaine.

En fait, le recrutement des jeunes U17 et U20 n'a pas commencé qu'avec ces trois joueurs. Cette tendance a débuté avec l'émergence de six jeunes pépites du terroir. Ces derniers avaient, pour rappel, paraphé des contrats de cinq années avec leurs clubs mais avec les seniors. Il s'agit en effet, de Larabi Mohamed Yacine, Cherifi Toufik et Aït Ouadjene Ibrahim (U21) et de Fillali Abdellaziz, Dilmi Malik et Outroune Bilal (U19). Beaucoup d'espoirs reposent sur leurs épaules. Les supporters ont longtemps attendu la réalisation de ce rêve de voir la direction s'intéresser aux jeunes joueurs du cru.

Enfin, il est à noter que le club kabyle, même en rajeunissant son effectif, compte recruter quelques joueurs cadres et expérimentés. Beaucoup réclament de Mellal de ne pas refaire les erreurs du passé récent qui a vu ce dernier libérer des joueurs cadres pour tomber dans les abîmes quelques matchs plus tard.