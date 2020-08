Le Nîmes Olympique n'est pas rassasié et souhaite encore se renforcer, notamment sur le front de l'attaque pour épauler Nolan Roux. Et l'Algérien Karim Aribi pourrait être la quatrième recrue du mercato d'été nîmois. Dans sa quête d'un attaquant de pointe, le staff croco a fait du joueur de l'ES Sahel sa priorité. Les différentes parties seraient proches d'un accord, pour un transfert de l'ordre d'un million d'euros. Karim Aribi reste sur 10 buts inscrits en 10 matchs de Ligue des Champions africaine avec l'Etoile. Attaquant véloce (1m92) et doté d'un bon jeu de tête, l'Algérien de 26 ans, passé par le CR Belouizdad et le DRB Tadjenanet en Algérie, a été proposé au FC Nantes et l'AS Saint-Étienne, qui n'ont pas donné suite selon Footmercto.