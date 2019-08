L’attaquant algérien de l’ES Sahel, Karim Aribi, a réalisé une grosse performance face à Hafia Conakry lors du match-retour du tour préliminaire de la Champions League africaine. Son équipe l’a emporté sur le score sans appel de (7-1) et le joueur algérien s’est offert, par l’occasion, un quadruplé. Au match-aller, son équipe s’était inclinée (1-2). « Nous avons gagné avec un score lourd et nous nous sommes qualifiés au prochain tour. J’espère qu’on pourra aller loin dans la compétition pour rendre heureux nos supporters », a indiqué l’ancien attaquant du DRBt et du CRB à la presse tunisienne à l’issue de cette partie.