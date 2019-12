Mais qu’est-ce qui se passe au sein de la Ligue de football professionnel (LFP) avec ce problème récurrent de l’instabilité chronique de la programmation ? Dans les pays où les Ligues de football sont véritablement professionnelles, on a la programmation des matchs du début jusqu’à la fin de saison ou du moins, de toute la phase-aller du championnat. Chez nous, la Ligue présentée comme «professionnelle » n’a rien de ce qualificatif dans la mesure où, rien que dans la programmation, une des attributions importantes de cette instance, filiale de la Fédération algérienne de football, on touche le fond. On constate régulièrement des changements, que cela soit dans la domiciliation des matchs ou dans les dates, que l’on change, parfois, chaque 48 heures. C’est à se demander si la LFP travaille à l’«humeur ». Pour bien illustrer cet état de fait, deux derniers exemples sont là pour témoigner de cette très mauvaise gestion de la programmation au sein de la LFP. Le premier exemple édifiant de cette mauvaise programmation est le suivant : Le jour du tirage au sort des 32es et 16es de finale de la coupe d’Algérie, soit mardi dernier, la FAF a dévoilé que la commission chargée d’organiser cette compétition, en concertation avec celle des compétitions de la Ligue de football professionnel (LFP), a arrêté les dates des différents tours de l’épreuve. Les 32es de finale se joueront les 21, 22 et 23 décembre. Or, le lendemain,on dévoile le programme de la 15e journée du championnat de Ligue 1 programmée le… 21 décembre. Pour sa part, la 14e journée, qui a été reportée à plusieurs reprises, se jouera finalement le lundi, 16 décembre, soit demain. La programmation des matchs du championnat et celle de la coupe d’Algérie ne sont pas compatibles et l’on se dirigerait, ainsi, droit vers un bras de fer. Ceci pour le premier exemple édifiant. Le deuxième exemple de la mauvaise programmation de la LFP est le fait que justement, mercredi dernier, la LFP a annoncé le programme de la 14e journée en mentionnant que le match USMA – CRB est reporté. Vendredi soir, la mention « reporté » est enlevée et le match est reprogrammé pour, demain, lundi à 18h45 au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Chose qui vient chambouler le programme de préparation des deux entraîneurs, Bilel Dziri et Abdelkader Amrani. A cela, on y ajoute l’histoire des présidents de clubs de Ligue 2, qui ont refusé de jouer et qui ont vu la LFP répondre à leurs doléances en reportant la précédente journée, et le Rubicon est bien franchi par les mauvais gestionnaires de la programmation. Ces états de faits, font qu’en réalité et dans la pratique, la LFP s’attire davantage de critiques sur la problématique de la programmation, pour ne pas dire la déprogrammation, sachant déjà qu’elle est décriée depuis des lustres. En d’autres termes, c’est la Ligue qui donne l’occasion à ses détracteurs de la fustiger à propos de ce sujet d’importance pour la stabilité du championnat et de la coupe d’Algérie. Et là, il faut bien remarquer aussi le « mutisme » de la FAF. Ce mutisme est bien « positif » faut-il le préciser, dans la mesure où, l’instance fédérale du football voudrait laisser faire pour ne point être accusée de déstabilisation de la LFP. Et ceci, explique donc cela…