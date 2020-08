Les spectateurs ne seront pas les seuls à se raréfier sur les routes du Tour de France en 2020 : les sprinteurs aussi. Cette fois, la pandémie n’y est pour rien, le parcours est plutôt en cause. Pas forcément à raison puisque l’un d’eux a toutes les chances d’enfiler le maillot jaune aujourd’hui à Nice. Ackermann, Gaviria, Démare, Groenewegen : quelques-uns des plus grands noms du sprint ont déserté cette année le Tour de France, d’ordinaire le Championnat du monde officieux des finisseurs. Le Tour 2019 a été le théâtre de huit arrivées massives. Cette année, l’équipe Lotto, en pronostique six. Et la première est prévue pour aujourd’hui. Même si le bouquet sera plus pénible à arracher pour les grosses cuisses du peloton. « La première étape sera dure pour les purs sprinteurs », juge le spécialiste italien Elia Viviani, en quête d’un premier succès depuis qu’il a quitté Deceuninck pour Cofidis en 2020.

L’ex-champion d’Europe voit « davantage comme favoris » des « gars comme Wout van Aert ou Giacomo Nizzolo, qui est en orbite en ce moment » et qui lui a tout juste succédé sous le maillot étoilé. Des profils plus polyvalents et tout-terrain. « Je sais comme les routes sont difficiles ici », appuie lui aussi Sam Bennett qui les connaît bien pour être domicilié à Monaco. « Ça ne va pas être un simple sprint », concède le sprinteur de poche australien Caleb Ewan. « Mais le bon point pour nous les sprinteurs, c’est qu’il y a beaucoup de temps pour réintégrer le peloton si nous sommes décrochés dans la dernière montée », analyse-t-il.

Son sommet est à un peu moins de 40km de l’arrivée et « en plus à cette époque de l’année dans la vallée, il y a un vent de face ce qui aide à revenir » sur d’éventuels échappés, appuie Ewan, très confiant sur l’issue de la première étape aujourd’hui sans pour autant se fixer comme objectif de rééditer son triplé de 2019.

« Certains des meilleurs ne sont pas là mais il y a quand même Viviani, Bennett... Il y a vraiment des gars forts.

Comme toujours, ce sera dur de gagner sur le Tour », tempère l’Australien, malgré les absents.