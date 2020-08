Comme indiqué plus tôt, l’ailier Willian (31 ans, 36 matchs et 9 buts en Premier League pour la saison 2019-2020) a décliné une nouvelle offre de prolongation de la part de Chelsea, avec qui il arrive en fin de contrat au terme de la saison. La situation du Brésilien, bientôt libre, a convaincu Manchester United, Arsenal et le Real Madrid de l’approcher, révèle ce lundi France Football. Et un courtisan se détache nettement dans ce dossier. Selon la même source, les Gunners ont en effet pris la tête en offrant à l’ancien du Shakhtar Donetsk la meilleure proposition contractuelle avec, notamment un bail de 3 ans. Même si l’Auriverde tente encore de négocier une option de prolongation d’un an, « c’est très bien avancé », a glissé une source proche du dossier citée par FF. Un joli coup en vue pour les récents vainqueurs de la FA Cup.