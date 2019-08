Quant à Romelu Lukaku, il a obtenu son transfert tant désiré vers l’Italie. L’Inter Milan a officialisé l’arrivée de l’international belge. Selon la presse italienne, l’Inter a versé 65 millions d’euros (plus 10 millions au moins de primes et bonus) à Manchester United. Du côté d’Old Trafford, rien n’a bougé. Les Red Devils n’ont pas utilisé la manne pour lui chercher un remplaçant en attaque. Ole Gunnar Solskjaer devra donc confier son attaque au jeune Marcus Rashford et espérer la renaissance d’Alexis Sanchez, qui n’a pas convaincu en une saison et demie. Pour Tottenham, c’est mission accomplie: les Spurs tiennent leurs deux cibles et seront donc favoris pour le podium. Ils ont attiré, en prêt avec option d’achat, le milieu offensif argentin Giovani Lo Celso. L’ancien Parisien (23 ans) sort d’une belle saison en Espagne avec 16 buts et quatre passes décisives durant sa capagne avec le Betis Séville. Avec Ryan Sessegnon (19 ans), Mauricio Pochettino tient un joueur d’avenir, en plus de faire un affaire à 27 millions d’euros, tant le latéral gauche prodige de Fulham (D2) est considéré comme l’un des grands espoirs du football anglais. Son voisin de l’Emirates Stadium Unai Emery a aussi fait bonne pioche et résolu, sur le papier, ses problèmes défensifs. Le talentueux latéral gauche du Celtic Glasgow Kieran Tierney s’est engagé pour 27 millions d’euros et offre un pendant parfait à l’offensif Hector Bellerin dans le couloir droit. Mieux, en attirant David Luiz pour moins de dix millions d’euros, les Gunners ont trouvé un remplaçant parfait à Laurent Koscielny, parti à Bordeaux. Le Brésilien sort d’une saison pleine à Chelsea et il pourrait même s’avérer être une excellente opération. En tout cas, sa probable association avec Sokratis en charnière centrale donne plus de gages de sérieux que la saison passée, alors que les Londoniens avaient encaissé 51 buts en championnat. Les deux grands favoris Manchester City et Liverpool avaient, eux, en grande partie bouclé leur mercato. Le double champion en titre a finalisé l’arrivée du latéral droit de la Juventus Joao Cancelo dès mercredi et s’est offert un peu d’assurance avec l’arrivée en prêt de son troisième gardien, l’ancien international Scott Carson, en provenance de Derby (D2). Pour les champions d’Europe, Jürgen Klopp avait confirmé dès jeudi matin que les Reds ne se lanceraient pas dans des emplettes de dernières minutes après avoir recruté les jeunes Sepp van den Berg et Harvey Elliott, ainsi que le gardien remplaçant Adrian. Ailleurs, Watford a fait une belle opération en cassant sa tirelire pour le prometteur ailier rennais Ismaïla Sarr, alors que Burnley va tenter de relancer l’ancien international anglais Danny Drinkwater, qui végétait à Chelsea. Quant à Wilfried Zaha, il n’a pas bougé. Crystal Palace a tenu bon et s’est accroché à sa vedette.