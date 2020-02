Auteur de très belles performances avec Brentford cette saison, Saïd Benrahma ne laisse plus personne indifférent. Dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 dont Leicester, l’attaquant algérien intéresse aussi Arsenal. C’est ce que croit savoir The Telegraph qui indique que le profil de l’ancien joueur de l’OGC plaît à Mikel Arteta. L’ex-adjoint de Guardiola à Manchester City aurait donc donné son accord à ses responsables pour tenter de recruter Said Benrahma, considéré comme le meilleur joueur de la Championship. Leicester City ne se laissera pas faire dans ce dossier. Les médias anglais indiquent que les Foxes auraient déjà un plan solide pour convaincre les dirigeants de Brentford l’été prochain.